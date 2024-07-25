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Стало известно, кто может возглавить "Укрнафту" в случае отставки правительства

Четверг 25 июля 2024 09:10
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Стало известно, кто может возглавить "Укрнафту" в случае отставки правительства Фото: стало известно, кто может возглавить "Укрнафту" в случае отставки правительства (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

ПАО "Укрнафта" после кадровых изменений в правительстве может возглавить глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Центра внешнеполитических исследований Назара Приходько.

"В рамках отставки правительства полетят головы многих руководителей государственных предприятий. В частности, как отмечают мои собеседники, будет уволен глава "Укрнафты" Сергей Корецкий, а на его место - назначен Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА", - отмечает он.

По его мнению, Козицкий не может занять такой пост, ведь его семья ведет бизнес с чешским бизнесменом Карелом Комареком, который в свою очередь является многолетним партнером российского "Газпрома".

В частности, он отмечает, что отец председателя ОВА Зиновий Козицкий вместе с Карелом Комареком владеют ООО "Горизонты", которое купило спецразрешение на Жуковскую площадь по необоснованно низкой цене в 90 млн грн в 2021 году, то есть уже тогда, когда Максим Козицкий возглавлял ОГА.

Приходько также говорит о существующем конфликте интересов в возможном кадровом назначении, учитывая наличие у семьи Козыкских нефтегазового бизнеса.

"По данным Prozorro, всего компании нефтегазовой группы Козыцких выиграли государственных тендеров с 2017 года на 7,5 млрд грн. Причем главными заказчиками у них были государственные "Укргаздобыча" и… да, правильно, "Укрнафта", на которую сейчас и хотят посадить господина Козицкого", - пишет Приходько.

По его словам, партнер Козицких Карел Комарек совместно с "Газпромом" построил газохранилище для обхода украинской ГТС и руководил им вместе с представителями российских спецслужб – в частности, бывшим резидентом ГРУ в Сирии Сергеем Трегубом и зампредом главы "Газпрома" Александром Медведевым, кавалером медали "За освобождение Крыма и Севастополя".

Также, по данным СБУ, Комарек владел нефтяным терминалом "Самара" и рядом НПЗ в РФ, которые поставляли топливо непосредственно в "ЛНР" и "ДНР".

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