Стало известно, кто до сих пор может контролировать часть активов Лагуна в Украине
Адвокат Анна Гуцалюк, являющаяся основательницей юридической фирмы
"Бирайт Адвокас", может быть номинальным держателем активов эксвладельца
"Дельта Банка" Николая Лагуна, скрывающегося от украинского
правосудия в Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".
По данным издания, она входила в правление страховой компании
"Дельта-Жизнь", принадлежавшая Николаю Лагуну.
"Это было уже завершение первой волны финансового кризиса 2008 года.
по всей вероятности, юрист находилась вместе с Лагуном и во время взлета
его ключевого финансового учреждения - "Дельта Банка" - еще до сих пор,
в 2006 – 2007 годах. В страховой компании Гуцалюк работала до 2012 года.
года. Впоследствии она также представляла интересы оффшорного бизнеса.
семьи Лагуна", - говорится в материале.
Примером такой связи издание называет австрийскую компанию OMS
Immobilien GmbH, где до 2021 года Гуцалюк совладела долей вместе с PE
Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, что
занимается сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют свыше
3 млн евро.
Компания OMS Immobilien является зарегистрированным владельцем участка земли площадью 1,252 м2 по адресу Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630
с 17 апреля 2007 года. Компания купила землю в OMS Overseas Metal
Service за 606,800 евро. На участке расположены два больших здания,
которые, судя по всему, являются жилыми. По оценке экспертов, стоимость
земли, скорее всего, значительно возросло с момента приобретения OMS Immobilien", - сказано в статье.
Лагуна OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas
Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно,
россияне, проживающие в Испании). На сайте российского ООО
"Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочку" компании.
PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юридического департамента "Дельта"
Банку". Ему раньше принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске
"Олир Ресорсиз".
В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокаси" -
адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в
судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных
компаний - ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) -
обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания
основала в Украине ООО "Ридс" (42879774). Другой аграрный опыт
Гуцалюк имеет ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Груп" - компании
отца ее ребенка Александра Романовского.
Также издание утверждает, что связь Лагуна и Гуцалюка можно
проследить через одни и те же автомобили, которыми они владели. Это
по меньшей мере три черных Range Rover 2014 и 2010 годов, которые переходили от эксбанкира к его юристу. Также на Гуцалюк сейчас зарегистрирован Volkswagen Multivan на "семейных" номерах Лагуна 0050.
"Поэтому правоохранительным органам, а также расследовательским подразделениям Фонда гарантирование вкладов и Национального банка, разыскивающих активы Лагуна и "Дельта Банка", очевидно стоит обратить особое внимание на работу и ее состояние", - говорится в статье.
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