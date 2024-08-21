Стало известно, кто до сих пор может контролировать часть активов Лагуна в Украине

Адвокат Анна Гуцалюк, являющаяся основательницей юридической фирмы "Бирайт Адвокас", может быть номинальным держателем активов эксвладельца "Дельта Банка" Николая Лагуна, скрывающегося от украинского правосудия в Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинские новости ".

По данным издания, она входила в правление страховой компании

"Дельта-Жизнь", принадлежавшая Николаю Лагуну.

"Это было уже завершение первой волны финансового кризиса 2008 года.

по всей вероятности, юрист находилась вместе с Лагуном и во время взлета

его ключевого финансового учреждения - "Дельта Банка" - еще до сих пор,

в 2006 – 2007 годах. В страховой компании Гуцалюк работала до 2012 года.

года. Впоследствии она также представляла интересы оффшорного бизнеса.

семьи Лагуна", - говорится в материале.

Примером такой связи издание называет австрийскую компанию OMS

Immobilien GmbH, где до 2021 года Гуцалюк совладела долей вместе с PE

Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, что

занимается сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют свыше

3 млн евро.

Компания OMS Immobilien является зарегистрированным владельцем участка земли площадью 1,252 м2 по адресу Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630

с 17 апреля 2007 года. Компания купила землю в OMS Overseas Metal

Service за 606,800 евро. На участке расположены два больших здания,

которые, судя по всему, являются жилыми. По оценке экспертов, стоимость

земли, скорее всего, значительно возросло с момента приобретения OMS Immobilien", - сказано в статье.

Лагуна OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas

Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно,

россияне, проживающие в Испании). На сайте российского ООО

"Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочку" компании.

PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юридического департамента "Дельта"

Банку". Ему раньше принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске

"Олир Ресорсиз".

В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокаси" -

адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в

судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных

компаний - ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) -

обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания

основала в Украине ООО "Ридс" (42879774). Другой аграрный опыт

Гуцалюк имеет ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Груп" - компании

отца ее ребенка Александра Романовского.

Также издание утверждает, что связь Лагуна и Гуцалюка можно

проследить через одни и те же автомобили, которыми они владели. Это

по меньшей мере три черных Range Rover 2014 и 2010 годов, которые переходили от эксбанкира к его юристу. Также на Гуцалюк сейчас зарегистрирован Volkswagen Multivan на "семейных" номерах Лагуна 0050.

"Поэтому правоохранительным органам, а также расследовательским подразделениям Фонда гарантирование вкладов и Национального банка, разыскивающих активы Лагуна и "Дельта Банка", очевидно стоит обратить особое внимание на работу и ее состояние", - говорится в статье.