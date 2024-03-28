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Стало известно, через какие сети АЗК и сколько недополучают финансирование защитники

Фото: стало известно, через какие сети АЗК и сколько недополучают финансирование защитники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за неуплаты налогов рядом сетей автозаправок бюджет теряет до 10 млрд грн в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "24 канала".

В условиях снижения помощи от США, каждая гривна на вес золота. По подсчетам экспертов, уплата налогов и вывод зарплат из тени только в ряде сетей автозаправок могли бы принести бюджету до 10 миллиардов гривен в год. Эти деньги могли бы пойти на экипировку наших защитников, на производство оружия и многое другое для безопасности нашей страны", - отметили журналисты.

По данным консалтинговой группы "А-95", которые приводятся в сюжете, ряд сетей автозаправочных комплексов недоплатили в бюджет немалую сумму.

"Расчет по БРСМ в 2023 году показывают, что они не доплатили до полумиллиарда гривен. По Avantage7 эта цифра может достичь 400 млн гривен, сетями Motto и Marshal - в среднем по 100 млн гривен. То есть это колоссальные деньги, которые нашему бюджету просто не помешают", - отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Военные и эксперты уверены, что эти поступления в бюджет приносят гораздо больше поддержки нашим бойцам, чем прямое собрание.

 

"Не уплата налогов сегодня - по сути, кража в ВСУ. Если ты сейчас не платишь налоги, не финансируешь этими налогами Вооруженные Силы Украины, то завтра ты будешь кормить армию оккупанта", - подытожил военный эксперт Кирилл Сазонов.

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