Стало відомо, коли поновляться футбольні чемпіонати в Україні

За його словами, поновлення футбольних чемпіонатів підтримує президент України Володимир Зеленський. Оскільки футбол дуже важливий для українців.

"Тому ми прийняли рішення з президентом, що відновимо чемпіонат України в серпні. Ми будемо грати на всіх рівнях - прем'єр-ліга, перший, другий професійні дивізіони і жіночий чемпіонат", - зазначив він.

Павелко підкреслив, що проведення матчів в Україні обговорювалося з президентом ФІФА Джанні Інфантіно і президентом УЄФА Олександром Чеферіном.

"Я повідомив їм, що ми відновимо чемпіонати у воєнний час в Україні... під бомбами і розраховуємо на їх підтримку. Ми обговорюємо деталі", - додав він.

У той же час поки неясно, в яких регіонах будуть проводитися матчі.

Зазначимо, через російське вторгнення був достроково припинений сезон УПЛ 2021/2022 років. Донецький "Шахтар", який лідирував на той момент в турнірній таблиці, отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА.