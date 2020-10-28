Стало відомо про можливі переговори з продажу Туреччині акцій "Мотор Січ", що належать китайцям

В рамках українсько-турецького співробітництва в оборонній сфері та сфері авіаційного двигунобудування, Україна могла запропонувати турецьким компаніям придбання двох чвертей акцій АТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє міжнародне видання Times Of Middle East.

"В кінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, який відповідає за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний момент (у відносинах між Україною і Туреччиною, - ред.). Партнерство між двома країнами переріс в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи продаж двох чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким компаніям", - йдеться в публікації.

Як відомо, контрольний пакет акцій (понад 50%) єдиного українського серійного виробника авіаційних двигунів компанії "Мотор Січ" сьогодні належить групі китайських інвесторів.

У 2016 році, коли інвестори з КНР придбали контрольний пакет акцій "Мотор Січ" у її екс-власника В'ячеслава Богуслаєва, СБУ ініціювала їх арешт. Однією з причин були названі ризики трансферу стратегічно важливих технологій.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, Уруський зараз повторює помилку колишнього віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, який також у 2017 році публічно робив офіційні заяви про всебічну підтримку і розвиток спільних проектів з Китаєм. Однак, незабаром після придбання акцій інвесторами з КНР акції АТ "Мотор Січ" були заарештовані СБУ.

"Контрольний пакет "Мотор Січ" належить інвесторам з КНР. Якщо ж Україна завершить цей державний рейд по захопленню "Мотор Січ", наша країна осоромиться двічі - державний діяч пропонує туркам придбати спірне крадене підприємство", - відзначає експерт.

Нагадаємо, кримінальну справу, що стало підставою для багаторічного блокування акцій та перешкоджання зміну акціонерів АТ "Мотор Січ", ініційованого Службою безпеки України у 2017 році.

Останній з чотирьох арештів акцій в серпні 2020 року був накладений за ініціативою Офісу генпрокурора України. Це сталося відразу після того, як "Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс" спільно зі своїм партнером - групою українського бізнесмена Олександра Ярославського DCH - подали першу спільну заявку до Антимонопольного комітету України для погодження концентрації акцій.