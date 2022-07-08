Стало відомо, що Україна може втратити контроль над родовищем газу у Полтавській області

У першому, за прогнозами "Укрнафти", 1,64 мільярда кубометрів газу. В другому - 548 мільйонів.

Зараз, як зазначає видання, контроль над родовищами в олігарха й вже екс-нардепа Вадима Новинського.

В "Укрнафті" зазначають, що намагались отримати у Держгеонадр дозвіл на родовища, утім його у 2018 році без аукціону отримала фірма "Аркона газ Енергія". Вартість лота склала всього 3,8 млн гривень.

"Це була фактично компанія-пустушка, компанія-ноунейм. Її власники були якісь нікому невідомі донецькі хлопці", - заявив адвокат "Укрнафти" Євген Кисельов.

Слідчі НАБУ доводять в судах версію, що аукціон було проведено незаконно. В обвинувальному акті вони визнали "Укрнафту" постраждалою. Слідчі попередньо оцінюють втрати держбюджету у 196 млн гривень.

Варто зазначити, що У 2020-му році холдинг "Смарт Енерджі" придбав "Аркона газ Енергія". Відтоді кінцевий бенефіціар компанії - Вадим Новинський. За даними журналістів, компанія була придбано за 8,6 млн доларів.

За словами адвоката "Укрнафти", на суддів від самого початку судової тяганини чинився величезний тиск. Причину з’ясували журналісти "Схем" - до оборудки міг бути причетний тодішній член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва врешті визнав зловживання чиновників та анулював спецдозвіл "Аркони". Останні подали апеляцію. "Укрнафта", своєю чергою, подала на відвід суддів, заявивши, що має претензії до складу суддів.

6 липня судді Федотов, Сорочка та Єгорова відмовилися розглядати справу, "відтягнувши" вступ у законну силу рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.