Стало відомо, коли відбудеться державний похорон Сіндзо Абе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Місцем проведення обрали територію комплексу "Будокан" - критої арени бойових мистецтв, розташованої у Токіо поблизу Імператорського палацу.

Наразі японський уряд ще не затвердив протокол заходу. Під час церемонії попрощатися з Абе зможуть усі ті, хто хоче віддати шану колишньому прем'єр-міністру.

До слова, приватний похорон Абе пройшов 12 липня. Цивільний кортеж проїхав вулицями Токіо, щоб громадяни могли попрощатися із політиком. Після цього тіло експрем'єра кремували, його прах забрала вдова.