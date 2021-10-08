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Стало відомо, скільки коштуватиме і звідки полетить українська космічна ракета

Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

В рамках космічної програми в Україні протягом 5 років планується реалізувати проект щодо створення вітчизняної ракети. Її запуск може відбутися з акваторії Атлантичного або Індійського океану.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Всі цілі, прописані в космічній програмі, зокрема і створення космічної ракети, вони не просто реалістичні, а такі, які обов'язково повинні бути виконані в рамках цієї програми. По закінченню 5 років ми повинні отримати ці проекти готовими і працюючими", - розповів Тафтай.

За його словами, це буде ракета легкого класу, на фінансування якої необхідно 4,8 млрд гривень.

"У рамках реалізації цього проекту буде прорахована оптимальна точка для морського запуску. Швидше за все, це буде Атлантичний океан, але також розглядалися точки старту з Індійського океану", - уточнив Тафтай.

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