Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні

Сервісні центри МВС у квітні зареєстрували 87 025 транспортних засобів. У цю цифру включені і перші реєстрації в Україні при ввезенні з-за кордону, і повторні реєстрації при перепродажі всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto24 .

Першу реєстрацію в Україні пройшли 39 795 машин. У цьому значенні і нові, і старі автомобілі, ввезені як приватними особами, так і продані офіційними імпортерами в автосалонах. Також у квітні вперше водійське посвідчення отримали 60 616 українців, обміняли "права" 33 289 осіб, ще 6 827 громадян свій документ відновили.

Раніше ми писали, що завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні. Перші екземпляри після російського вторгнення на автозаводі в Закарпатській області будуть зібрані вже в червні.

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