Стало відомо, що ринок продажу лісу в Україні 4 місяці був монополізований однією компанією

З 1 липня необроблені лісоматеріали, які продають державні лісгоспи, можна купити тільки на товарних біржах, тепер це - стандартизований товар.

"Якщо раніше купити лісоматеріали можна було через Prozorro, то тепер продавців призначає Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). І за дивним збігом обставин як мінімум на три місяці таке право монопольно отримала "Українська енергетична біржа" (УЕБ). Потім комісія допустила до торгів ще одного учасника - "українську універсальну біржу", якою раніше керував діючий бенефіціар УЕБ Олексій Дубовський. Учасники ринку подейкують, що обидві компанії досі пов'язані", - пише Обозреватель.

Обсяг ринку - близько 20 млрд на рік, і комісію за свої послуги біржа встановлює самостійно. Поки ліс можна було продавати через Prozorro, комісія цього майданчика була 0,5%, УЕБ встановила комісію в 3 рази вище - 1,5%. Тобто біржі зможуть заробити близько 300 млн грн на рік.

Факт наявності монополії перші 3 місяці після перезапуску ринку Бенефіціарний власник УЕБ Олексій Дубовський визнає. Раніше Дубовський керував ще й "Українською універсальною біржею" (УУБ), яка також отримала право оперувати на ринку і стала там другою.

Третя біржа - "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ) отримала ліцензію тільки 30 листопада, тобто через 4 місяці після запуску ринку.

"Антимонопольний комітет таку ситуацію не коментує, хоча до них вже зверталися деякі учасники ринку, які не змогли отримати ліцензію від комісії", - пише "Обозреватель".