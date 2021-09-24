Стало відомо, що розв'язку на Дарницькому мосту можуть закінчити до кінця 2022 року

У 2021 році проект включили в програму президента "Велике будівництво" і фактично координацію добудови Дарницького моста на себе взяло Мінінфраструктури та "Укравтодор".

У тендері на будівництво розв'язки на Дніпровську набережну вартістю 1,15 млрд грн перемогла група компаній "Автострада", яка входить в холдинг MS Capital підприємця Максима Шкіля.

За даними прес-служби, "Автострада" працює в 11 регіонах України, штат працівників складає більше 5,5 тис. людей, більше 2,5 тис. одиниць техніки, 17 асфальтобетонних заводів і 30 виробничих баз по всій країні. При цьому мостобудування є одним з ключових напрямків в роботі компанії - тільки за минулий рік реалізували 50 мостобудівних об'єктів різної категорії складності.

Раніше "Автострада" стала переможцем на ще одному амбітному мостовому об'єкті - компанія буде будувати мостовий перехід через Дністер на українсько-молдовському кордоні, який дозволить завершити реконструкцію нової дороги "Київ-Кишинів" через Ямпіль.

Згідно з проектною документацією, компанія проведе інвентаризацію металоконструкцій, перевірить їх стан і наявність, оскільки протягом майже 10 років міст, а також проржавілі "зачатки" з'їзду з нього в бік набережної ніхто не чіпав.

"Загальний перелік робіт включає будівництво 4-х споруд загальною довжиною близько 1500 метрів і вагою понад 4 тис. тонн. Ширина нової автодорожньої розв'язки становитиме від 10 до майже 13 метрів. У рамках робіт буде побудовано 25 нових опор естакадних з'їздів з монолітного залізобетону, висота яких сягатиме 15 метрів. Покриття дорожнього полотна буде з двошарового асфальту товщиною 80 мм на попередньо покладену гідроізоляційну мембрану", - сказано в статті.

Паралельно з обстеженням триватиме проектування розв'язки, коригування геодезичних даних, обстеження та отримання технічних умов для перенесення комунікацій для облаштування з'їздів на Дніпровську набережну. Ці роботи планують завершити протягом першого місяця. Крім того, в ці ж терміни повинні бути підготовлені ділянки для початку будівельних робіт.

"З листопада поточного року, після проходження всіх погоджувальних і підготовчих етапів компанія планує почати будівництво опор заїзду на міст і другого з'їзду на набережну в бік моста Патона", - йдеться в матеріалі.

У прес-службі "Автостради" відзначають, що роботи на всіх ділянках будуть йти паралельно і в цілодобовому режимі без вихідних. Завершити будівництво розв'язки планується в грудні 2022 року.

"Однак все залежатиме від готовності Київської міськадміністрації сприяти у вирішенні ряду інфраструктурних та логістичних завдань. Наприклад, необхідно буде частково перекрити частину вулиці Канальної, на якій є міські комунікації - їх потрібно буде переносити. Крім того, в радіусі майбутнього будівництва знаходиться "цвинтар" нелегальних МАФів, які теж потрібно кудись подіти. Якщо взаємодія буде ефективною, то заявлені терміни можуть бути навіть перевиконані", - резюмується в статті.