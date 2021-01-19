Стало відомо, коли Рада прийме закон про референдум

Верховна рада України може прийняти закон про референдум у другому читанні 26-27 січня. Розгляд очікується на першому пленарному тижні у 2021 році.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, закон про референдум вже майже півроку опрацьовується і погоджується з міжнародними інституціями та українськими експертами.

"Він буде наступного тижня в порядку денному, здається, у вівторок. Тобто, думаю, у вівторок-середу ми зможемо проголосувати законопроект про референдум і відкрити можливість для всеукраїнських референдумів", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року парламент підтримав в першому читанні президентський законопроект про всеукраїнський референдум. Голосування призначатиметься постановою Ради, а питання буде пропонувати виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що цей закон про референдум є "законом про маніпулювання громадською думкою".