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Стало відомо, коли звільнені Грузією яхтсмени повернуться в Україну

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Грузія, Понеділок 19 липня 2021 19:58
Стало відомо, коли звільнені Грузією яхтсмени повернуться в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли повернуться додому звільнені Грузією українські яхтсмени. За словами глави держави, він повернеться в Україну разом з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського в Грузії.

"Я радий, що сьогодні ми повертаємось до України не тільки з гарними підсумками на найвищому рівні, але й з хорошими новинами на звичайному людському рівні. А саме, повертаємось з двома нашими громадянами України, які були затримані", - сказав український президент.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров додав, що українців не лише помилували, з них також зняли судимість.

Триває надзвичайно результативний візит Президента України до Грузії. Ще до прильоту української делегації сторона, яка...

Posted by Sergii Nykyforov on Monday, July 19, 2021

Нагадаємо, у листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На борту перебували українці Володимир Дьяченко та Юрій Хомич, а також власник яхти - громадянин Грузії.

Минулого тижня грузинський суд оголосив вирок українським яхтсменам. Українців засудили до позбавлення волі строком на чотири роки. Однак сьогодні Грузія вирішила їх звільнити.

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