Стало відомо, коли звільнені Грузією яхтсмени повернуться в Україну

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли повернуться додому звільнені Грузією українські яхтсмени . За словами глави держави, він повернеться в Україну разом з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського в Грузії.

"Я радий, що сьогодні ми повертаємось до України не тільки з гарними підсумками на найвищому рівні, але й з хорошими новинами на звичайному людському рівні. А саме, повертаємось з двома нашими громадянами України, які були затримані", - сказав український президент.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров додав, що українців не лише помилували, з них також зняли судимість.