Стало відомо, коли звільнені Грузією яхтсмени повернуться в Україну
Президент України Володимир Зеленський розповів, коли повернуться додому звільнені Грузією українські яхтсмени. За словами глави держави, він повернеться в Україну разом з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського в Грузії.
"Я радий, що сьогодні ми повертаємось до України не тільки з гарними підсумками на найвищому рівні, але й з хорошими новинами на звичайному людському рівні. А саме, повертаємось з двома нашими громадянами України, які були затримані", - сказав український президент.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Сергій Никифоров додав, що українців не лише помилували, з них також зняли судимість.
Триває надзвичайно результативний візит Президента України до Грузії. Ще до прильоту української делегації сторона, яка...Posted by Sergii Nykyforov on Monday, July 19, 2021
Нагадаємо, у листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На борту перебували українці Володимир Дьяченко та Юрій Хомич, а також власник яхти - громадянин Грузії.
Минулого тижня грузинський суд оголосив вирок українським яхтсменам. Українців засудили до позбавлення волі строком на чотири роки. Однак сьогодні Грузія вирішила їх звільнити.