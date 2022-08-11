RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, чи обговорює ООН введення миротворців на Запорізьку АЕС

Фото: прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррік (media.un.org)
Автор: Олександр Мороз

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) на сьогодні не обговорюється ідея введення миротворчої місії на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"Я не думаю, що є якесь обговорення розгортання миротворців ООН. Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря", - зазначив він.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш сьогодні відреагував на російські обстріли по території Запорізької АЕС. Зокрема, він закликав демілітаризувати периметр навколо станції.

Дану ідею вже підтримали в Державному департаменті США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСООН