Стало відомо, чи обговорює ООН введення миротворців на Запорізьку АЕС

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) на сьогодні не обговорюється ідея введення миротворчої місії на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.
"Я не думаю, що є якесь обговорення розгортання миротворців ООН. Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря", - зазначив він.
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш сьогодні відреагував на російські обстріли по території Запорізької АЕС. Зокрема, він закликав демілітаризувати периметр навколо станції.
Дану ідею вже підтримали в Державному департаменті США.
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