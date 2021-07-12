Стало відомо, як наглядова рада "Нафтогазу" зриває реформу корпоративного управління

Реформа корпоративного управління в Україні , що націлена на ті компанії, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави, "дала тріщину". Саме наглядова рада "Нафтогазу", створена в рамках реформи, посприяла тому, що її впровадження пішло не за планом.

Як мінімум великі сумніви щодо ефективності цієї реформи виникли після того, як стало відомо про величезні премії наглядовій раді та правлінню НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік на тлі рекордних збитків компанії, падіння видобутку газу. "Підкачали" і самі члени наглядової ради, не виконавши поставлені перед ними урядом завдання.

Крім того, сам Наглядова рада, сформована в кінці 2017 року, створювався без конкурсу. А це в корені не відповідає принципам корпоративного управління.

Виявився неоднозначним і вибір самих членів Наглядової ради. Наприклад, Клер Споттісвуд в Україні одночасно входила в кілька наглядових рад різних компаній. Крім того, її звинувачували в тривалій відсутності в Україні і в участі в скандалі з американською Enron.

Крім цього, Бруно Лескуа взагалі ставив під питання Україну як транспортера газу і на слуханнях комітету з енергетики в Сенаті Італії висловлювався на підтримку будівництва "Північного потоку – 2" і заявляв, що після закінчення договору про транзит російського газу через Україну італійцям потрібно імпортувати газ по німецькому, а не українському маршруту.

Коли він був генеральним директором Edison, Лескуа відвідував центральний офіс "Газпрому" у 2015 році, обговорюючи з Олексієм Міллером питання співпраці щодо поставок російського газу.

А член правління Отто Ватерландер нещодавно заявив, що необхідно переглянути систему проведення закупівель у "Нафтогазі", зокрема відмовитися від закупівель через систему Prozorro. Це прямо суперечить рекомендаціям OECD і ставить під загрозу подальше виконання взятих Україною зобов'язань.

Єдиним варіантом виходу з ситуації, що склалася має стати повернення до принципів OECD, а саме: негайне проведення прозорого конкурсу з відбору професійних членів наглядової ради, які зможуть повернути довіру до реформ і євроінтеграційних прагнень України.