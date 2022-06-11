Стало відомо, коли можуть обрати нового голову КСУ

Конституційний суд України може обрати нового голову наступного тижня. Очікується, що вибори пройдуть не пізніше 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі в ефірі телемарафону.

"Ні Конституція, ні закон про Конституційний суд не містять обмежень щодо виборів голови КСУ під час воєнного стану. Відповідно до регламенту КСУ протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови повинні пройти вибори наступного. Оскільки повноваження Тупицького припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто не пізніше наступного тижня, КСУ повинен провести вибори нового голови суду", - зазначила вона. За її словами, на сьогодні не відомі кандидати на цей пост, але це буде один із суддів Конституційного суду. При цьому на даний момент в КСУ є 14 суддів, для обрання голови потрібні 10 голосів.