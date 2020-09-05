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Стало відомо, на що МОЗ витратить 135 млн доларів від Світового банку

Київ, Субота 05 вересня 2020 11:45
Стало відомо, на що МОЗ витратить 135 млн доларів від Світового банку
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, на що витратять частину грошей зі 135 мільйонів доларів, виділених Світовим банком. Угода про позику Україна уклала у травні.

Про це Степанов повідомив на брифінгу 5 вересня.

"Ці кошти будуть використані на переобладнання та навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів для запобігання COVID-19. На ці заходи передбачено 30,3 мільйона доларів", - сказав він.

Серед іншого, на обладнання витратять 23 мільйони доларів.

"Що ми збираємося закуповувати? Ми купуємо ПЛР-тести в розрахунку на 1,2 мільйона досліджень. Також прилади для ПЛР-діагностики та інше обладнання на загальну суму 23 мільйони доларів", - зазначив глава МОЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні стало відомо, що Україна і Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів.

Крім цього, Степанов розповів, скільки ліжок в Україні призначені для хворих COVID-19.

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