ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, кого Байден планує призначити на ключові посади в новій адміністрації

Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден представив осіб, яких планує висунути на вищі пости в своїй адміністрації. Робота Білого дому буде націлена на "співпрацю з союзниками".

Популярні новини

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, Байден планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром національної безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

"Це команда, яка відображає той факт, що Америка готова знову вести світ за собою, а не усуватися від нього", - сказав Байден.

Нагадаємо, у вівторок Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

РБК-Україна писало, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденназначениеБілий дім