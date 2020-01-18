Стало відомо, коли в Києві покращиться якість повітря

У Києві погодні умови сприяють накопиченню забруднюючих речовин в повітрі, ситуація покращиться після випадання опадів, посиленням вітру і зниження температури. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За даними синоптиків, характер погоди 18 січня не буде сприяти розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

"У зв'язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухий, практично безвітряної погоди, температурної інверсії не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються в приземному шарі атмосфери", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що фахівці радять уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання і збільшити кількість споживання води.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погану видимість на дорогах через туман. Так, вранці 18 січня в більшості областей України спостерігається туман.