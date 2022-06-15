Стало відомо, якою буде нова марка від "Укрпошти"

"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!". Найбільше голосів українці віддали за ескіз з трактором, що буксує танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби " Укрпошти " і Минцифры .

Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі осіб, з яких понад 766 тисяч - у "Дії". Варіант ескізу з трактором, який тягне танк проголосували 41,2% учасників опитування.

На другому місці Путін, якого зупиняє ЗСУ - 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH - 14,8%. Четверте і п'яте місце розділили гусак в полі з військовими і керамічний півник. За них віддали свій голос 13 і 12,5%.

Нова марка "Укрпошти" виглядає наступним чином: