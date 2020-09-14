Стало відомо, в яких областях найбільше витрачають на ремонт доріг

35% Дорожнього фонду йдуть з державного бюджету в ОДА на ремонт та обслуговування доріг категорії О та С, а також доріг в межах населених пунктів області.

Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши рейтинг обласних держадміністрацій щодо використання коштів Дорожнього фонду.

За його словами, цей рейтинг - один з найбільш наочних, який демонструє зацікавленість у ремонті доріг кожної ОДА.

Згідно з рейтингом, лідером по використанню Дорожнього фонду стала Дніпропетровська ОДА (96,76%).

"Поки це все виконання заздалегідь проведеної роботи нашої команди (команди екс-голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко, радником якого Юрій Голік працював у 2015-2019 роках, - ред.), якихось глобальних підготовчих робіт і процедур на наступний рік, на жаль, не видно", - заявив він.

Серед лідерів рейтингу також Харківська ОДА (93,2%), Вінницька ОДА (85,5%), м. Київ. (79,8%), Черкаська ОДА (78,8%), Хмельницька ОДА (78,4%), Рівненська ОДА (73,9%).

Найгірше використовували Дорожній фонд Чернівецька ОДА (25%), Волинська ОДА (29,8%), Тернопільська ОДА (30,5%), Миколаївська ОДА (41,8%).

Як зазначив Голик, у 2020-му році ОДА отримають 22,172 млрд грн. Це більше, ніж було у "Укравтодору" торік. За станом на 31 серпня в ОДА вже надійшло 14,203 млрд грн.

Водночас витрачено ОДА 9,372 млрд грн або 66% від надходжень. Це більше, ніж місяцем раніше, але менше, ніж повинно бути.

Залишок невикористаних коштів на рахунках ОДА становить 4,830 млрд грн.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні стартувала реалізація національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

У рамках програми в країні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

За словами Юрія Голика, кожен другий українець знає про існування Великого будівництва". Переважна більшість - 52,2% - впевнені в тому, що реалізувати програму необхідно, попри карантин.

На питання про те, які об'єкти респонденти вважають пріоритетними у своєму населеному пункті, майже 50% назвали дороги. Далі йдуть лікарні (42,9%), школи (18,4%), дитячі садки (16,3%), амбулаторії (11,4%), стадіони і спортивні майданчики (7,3%).