Стало відомо, які траси були відремонтовані і реконструйовані у 2020

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

У цьому році в Україні за програмою "Велике будівництво" побудували, відремонтували та реконструювали рекордну кількість доріг. З них 4 000 км були виконані "Укравтодором", ще 2 500 км - обласними державними адміністраціями.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Також він перерахував, які саме траси увійшли в список.

"Івано-Франківська область. Траса Р-20 Снятин - Тязів. Тернопільська область. Траса М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Волинська область. Траса Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква. Дніпропетровська область. Траса Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Полтавська область. Траса М-03 Київ - Харків - Довжанський.", - написав він.

"Хмельницька область. Траса М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. Івано-Франківська область. Траса Н-10 Стрий - Мамалига. Тернопільська область. Траса Р-43 /М-19/ - Ланівці - /Н-02/. Черкаська область. Траса Н-01 Київ - Знам'янка. Івано-Франківська область. Траса Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна", - додав він.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розповів, в яких областях вдалося за рік відремонтувати більше доріг, ніж за попередні дев'ять років.