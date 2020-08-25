Стало відомо, як змінилась кількість тестувань з початку епідемії

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на початку пандемії коронавірусу Україна проводила від сили пару сотень ПЛР-тестів на добу і за цим показником суттєво відставала від більшості країн. Наразі в країні проводять приблизно 120 тисяч тестів на тиждень для виявлення COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

За даними сайту Worldometers, Україна провела понад 32 тисячі ПЛР-тестів у розрахунку на мільйон населення і за цим показником знаходиться на 113-му місці серед усіх країн.

"Це більше ніж у Японії, Індії, Мексиці чи Аргентині. І не набагато менше ніж у тій же Південній Кореї. Але в більшості розвинених країн ця цифра набагато більша", - сказав Ляшко.

Також головний санітарний лікар додав, що стратегія на збільшення тестування в Україні була ще з початку епідемії, але через низку перепон зробити це відразу не вдалося. Зокрема - через розподіл тест-систем, які ВООЗ першочергово передавала країнам зі складною епідситуацією. Наразі дефіциту тест-систем ПЛР в країні немає.

Також Ляшко зазначив, що на початку березня дослідження проводилися лише в одній лабораторії Центру громадського здоров'я, то тепер, за даними МОЗ - у 92.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що збільшення випадків COVID-19 не залежить від росту тестування.

Також у МОЗ пояснили спад кількості хворих на коронавірус на вихідних.

Станом на 25 серпня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за вчора інфікувались 1658 людей.