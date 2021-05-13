Стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів

"Очікується, що ослаблення рекомендацій може відбутися до 20 травня, полегшуючи іноземним туристам з третіх країн транзит до Іспанії через США або Великобританію", - цитує видання Міністра промисловості, торгівлі і туризму країни Рейеса Марото.

Він також нагадав, що в червні будуть запущені covid-паспорти для полегшення подорожей в умовах пандемії. За його словами, документ спростить перетин кордонів в ЄС.

Міністр підкреслив, що Іспанія "дуже скоро готова знову відкритися світу і вітати всіх тих, хто хоче провести ідеальну відпустку після гіршого року нашого життя".

Зараз в Іспанії діють обмеження на в'їзд туристів, які не є громадянами ЄС.