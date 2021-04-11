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Стало відомо ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Неділя 11 квітня 2021 15:58
Стало відомо ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий з Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У ході загострення на Донбасі 10 квітня загинув старший солдат Збройних сил України Андрій Теперика. Він був родом з Харківської області.

Про цеповідомляє прес-служба 92-Омбре імені кошового отамана Івана Сірка в Facebook.

Військовослужбовець загинув в суботу близько 23:00. Під час ворожого обстрілу українських позицій недалеко від Золотого, він був смертельно поранений пострілом зі стрілецької зброї. Військовому було 24 роки.

Як повідомила прес-служба Харківської ОДА, Андрій Теперик був стрільцем-снайпером першого механізованого взводу другої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він проходив військову службу за контрактом. Він був родом з села Мартове Печенізького району Харківської області.

Стало відомо ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, окупанти дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, бойовики використовували поблизу селища Золоте-3 - автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті загинула військовий.

Крім того, раніше повідомлялося, що Росія відправила на Донбас майже 800 "добровольців" для участі в бойових діях.

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