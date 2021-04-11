Стало відомо ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі
У ході загострення на Донбасі 10 квітня загинув старший солдат Збройних сил України Андрій Теперика. Він був родом з Харківської області.
Про цеповідомляє прес-служба 92-Омбре імені кошового отамана Івана Сірка в Facebook.
Військовослужбовець загинув в суботу близько 23:00. Під час ворожого обстрілу українських позицій недалеко від Золотого, він був смертельно поранений пострілом зі стрілецької зброї. Військовому було 24 роки.
Як повідомила прес-служба Харківської ОДА, Андрій Теперик був стрільцем-снайпером першого механізованого взводу другої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він проходив військову службу за контрактом. Він був родом з села Мартове Печенізького району Харківської області.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, окупанти дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, бойовики використовували поблизу селища Золоте-3 - автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті загинула військовий.
Крім того, раніше повідомлялося, що Росія відправила на Донбас майже 800 "добровольців" для участі в бойових діях.