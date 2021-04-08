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Стало відоме ім'я українського військового, який загинув на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 08 квітня 2021 11:05
Стало відоме ім'я українського військового, який загинув на Донбасі Фото: військовий загинув під час обстрілу бойовиків 8 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі вранці, 8 квітня, загинув військовослужбовець з Миколаївської області Денис Юшко. Він отримав вогнепальне поранення голови.

Про це повідомили в Миколаївської обласної державної адміністрації.

Військовий був зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

"8 квітня 2021, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 31.05.1998 року народження, житель села Новобогданівка Миколаївського району Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, вранці 8 квітня бойовики застосували артилерійські установки 122-го калібру, міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю проти українських військових поблизу Пісків і Водяного, що на Приазов'ї. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що в результаті обстрілу загинув один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що днями на Донбасі від ворожого пострілу помер військовий, ще один підірвався на вибуховому пристрої.

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