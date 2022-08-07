Стало відомо ім’я шпигуна з керівного складу ДКАУ, який передавав секретні дані РФ

ʼВідомо, що у 2019 році Онисько розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства (ДКАУ) на посаді заступника начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ), а з січня 2022 року очолює відділ регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ.

За інформацією СБУ, "підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні".

Нагадаємо, що ДКАУ є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в державі, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності. Очолює агенство Володимир Тафтай.

Зокрема, є відповідальним за запуск Україною супутників. 13 січня 2022 року, рівно за місяць до початку воєнного вторгнення рф до України, ракетою-носієм Falcon 9 (компанії SpaceX) на орбіту було виведено український супутник Січ-2-30.

Супутник розробляли в рамках Національної космічної програми України, за виконання якої відповідає ДКАУ.

Відповідно до розслідування видання "Заборона", супутник Січ-2-30 “загубився” у відкритому космосі, так і не передавши на Землю жодного знімку.

На етапі пошуку партнера для запуску супутника українські можновладці проводили перемовини не лише зі SpaceX Ілона Маска, але й з компанією Exolaunch, офіс якої знаходиться у Німеччині, проте її керівний склад переповнено російськими прізвищами, як, наприклад Жанна Медведєва, віце-президент з запусків, яка до Exolaunch працювала на Роскосмос.

Перемовини про політ саме за участі посередника Exolaunch здійснювались тоді, коли Онисько працював у ДКАУ. Факт перемовин підтверджував нардеп Дмитро Кисилевський у своєму пості 7 квітня 2021 року.