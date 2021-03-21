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Стало відоме ім'я загиблого вчора військового на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

В результаті вчорашнього обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець із Кропивницького. Загиблим військовим є Кирило Биковський.

Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у своєму Telegram-каналі.

"Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам‘ять Герою", - написав він.

Крім того, у військовому комісаріаті Кропивницького розповіли "Суспільному", що військового 1992 року народження снайпер поранив у праве плече. Завтра планується його розтин, а потім тіло військового перевезуть в Кропивницький.

Нагадаємо, вчора поблизу Шумів український військовий отримав кульове поранення. Його намагалися доставити в медичний заклад, але під час транспортування військовий помер. Військовослужбовці Об'єднаних сил відреагували на обстріл з боку противника вогнем у відповідь.

Це вже третя втрата серед українських військових за останні три дні. У п'ятницю на Донбасі загинув військовий під час обстрілу позицій поблизу Водяного. Окупанти били з мінометів та іншої зброї.

А у четвер смертельне поранення отримав український військовий поблизу Південного.

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Новини України КропивницькийДонбаспогиблиобстрелвійськовіООС
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