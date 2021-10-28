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Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 27 жовтня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"Вчора, 27 жовтня, загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін", - йдеться в повідомленні.

Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу в районі села Новотошківського Луганської області. Загиблому було 36 років.

У березні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України.

Прощання з Віктором Рачугим пройде в суботу 30 жовтня о 10:00 на Алеї захисників у парку Металургів.

Фото: на Донбасі загинув військовий Віктор Рачугін (facebook.com/ovk.zp.ua)

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