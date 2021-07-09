Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового
Ввечері четверга, 8 липня, в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі загинув сержант Євгеній Курасов. Він був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.
Сержант отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски. Загиблий військовослужбовець був родом із села Локня, що в Сумській області.
"З сумом повідомляємо рідним, близьким та бойовим товаришам про втрату нашого побратима... Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною", - додали в бригаді.
Фото:загиблий сержант Євгеній Курасов (facebook.com/58OMPBr)
Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового та ще одного поранили.
Додамо, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.