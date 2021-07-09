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Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

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Донбас, П'ятниця 09 липня 2021 16:13
Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового Фото: на Донбасі загинув військовий із Сумської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері четверга, 8 липня, в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі загинув сержант Євгеній Курасов. Він був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Сержант отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски. Загиблий військовослужбовець був родом із села Локня, що в Сумській області.

"З сумом повідомляємо рідним, близьким та бойовим товаришам про втрату нашого побратима... Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною", - додали в бригаді.

Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Фото:загиблий сержант Євгеній Курасов (facebook.com/58OMPBr)

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового та ще одного поранили.

Додамо, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.

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