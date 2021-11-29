Стало відомо ім'я нового тренера Манчестер Юнайтед

У понеділок, 29 листопада, англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" призначив тимчасового головного тренера команди до кінця сезону-2021/2022. Ним став 63-річний німецький фахівець Ральф Рангнік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву прес-служби "МЮ".
"Манчестер Юнайтед" радий оголосити про призначення Ральфа Рангніка тимчасовим менеджером до кінця сезону, за умови дотримання правил робочої візи", - йдеться в повідомленні клубу.
При цьому уточнюється, що після закінчення цього періоду сторони домовилися, що він продовжить роботу консультанта ще протягом двох років.
"Ральф - один з найбільш шанованих тренерів-новаторів в європейському футболі. Він був нашим кандидатом номер один на посаду тимчасового тренера, що відображає безцінні навички, які він принесе з майже чотирьох десятиліть досвіду. Всі в клубі з нетерпінням чекають можливості попрацювати з ним в майбутньому сезоні", - заявив спортивний директор "МЮ" Джон Мерто.
Відзначимо, 21 листопада "Манчестер Юнайтед" звільнив Уле Гуннара Сульшера з поста головного тренера. У клубі заявили, що останні результати роботи Сульшера були "не зовсім втішними", але не можна не відзначити весь внесок, який він зробив для команди протягом останніх трьох років.
До 2021 року Рангнік тренував "РБ Лейпциг", "Шальке 04", "Хоффенхайм" та інші німецькі клуби.