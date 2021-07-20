Стало відомо, що Держказначейство знову заблокувало виплати по "Великому будівництву"

"Це вже не перший раз, коли глава відомства Тетяна Слюз одноосібно приймає такі рішення, щоб фактично шантажувати президента Володимира Зеленського і уряд напередодні важливих політичних або соціальних подій. При цьому міністр фінансів Сергій Марченко на це ніяк не реагує", - зазначають журналісти.

Видання також повідомляє, що причиною припинення фінансування в ДКСУ називають низький рівень залишків коштів на єдиному казначейському рахунку (трохи понад 10 млрд грн на початок липня), хоча раніше навіть на самому початку пандемії, коли уряд здійснював ряд екстрених витрат - схожі індикатори не заважали фінансувати зведення доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури.

"Якщо не брати до уваги, що триває другий рік пандемія коронавірусу, до якої вже давно пристосувалися і державні органи, і громадяни, і підрядники держпроектів, в Україні не відбувалося ніяких надзвичайних подій, які б відвернули з казни надвеликі ресурси. А значить повне призупинення платежів - не інакше як особисте рішення голови відомства Тетяни Слюз. І оскільки прецеденти вже були - є всі підстави вважати таке рішення пов'язаним з політикою. Примітно, що міністр фінансів Сергій Марченко, за даними джерел в Держказначействі, ніяк не реагує на те, що відбувається, хоча і розуміє політичну і кримінальну відповідальність за безпідставне блокування платежів", - йдеться в статті.