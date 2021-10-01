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Стало відомо, завдяки яким українцям у світі знають про Україну

Автор: Наталія Гурковська

Більшість українців вважають, що у світі знають про Україну завдяки братам Кличкам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на опитування "Хто ми: портрет українців очима українців", який провів "Український інститут майбутнього".

Мер Києва, лідер партії "УДАР", почесний та вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу видатних людей, завдяки яким про Україну знають в інших країнах світу. Відповідаючи на питання "Завдяки кому в світі, на думку громадян, знають про Україну?", за Віталія Кличка віддали свої голоси 55% опитаних українців.

Друге місце у рейтингу відомих українців посів брат Віталія - Володимир Кличко. За нього проголосували 52% респондентів.

На третьому місці опинився відомий футболіст, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко - 42%.

До ТОП-10 всесвітньо відомих українців увійшли також співачка Руслана - 32%, боксер Олександр Усик - 30%, співачка Джамала - 28%, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) - 22%, музикант Кузьма Скрябін - 20%, боксер Василь Ломаченко - 19% та президент Володимир Зеленський - 15%.

Опитування проводилося з 17 червня по 1 серпня 2021 року серед українців віком від 18 років в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Було опитано 5 тис. респондентів методом face-to-fase за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0,95 не перевищує 1,41%.

Як повідомлялось, 76% українців у віці від 16 до 18 років відчувають надію на краще. При цьому приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження.

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