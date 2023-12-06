Сталинские чистки. В Politico рассказали о судьбе пропавшего экс-главы МИД Китая
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган предположительно скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток. Также есть версия с суицидом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, судя по сигналам, которые поступают из Пекина, китайские службы безопасности усилили репрессии до тоталитарного уровня, что делает невозможным узнать правду внутри страны.
Исчезновение и отстранение от должностей министра иностранных дел и министра обороны, которые были лояльными к лидеру Китая Си Цзиньпину, являются лишь очередными случаями чистки. В частности, в "список" можно добавить и других высокопоставленных жертв, среди которых генералы, ответственные за программу ядерного оружия и некоторые из высших должностных лиц, контролирующих финансовый сектор.
Исчезновение Цинь Гана
После короткого пребывания в должности заместителя министра иностранных дел Цинь был назначен послом в Вашингтоне в июле 2021 года. Уже через 18 месяцев он начал занимать должность главы министерства. 25 июня, через полгода после возглавления должности министра, Цинь провел встречи в Пекине с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама, а также с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. После этого он исчез.
Роман с репортершей
Как утверждают источники, имеющие доступ к китайским высокопоставленным чиновникам, во время поездки в Пекин Руденко предупредил Си о том, что Цинь и несколько высших офицеров НОАК были скомпрометированы западными разведслужбами.
После исчезновения главы МИД, появились истории о его романе с репортером китайской телекомпании Phoenix TV Фу Сяотянь, от которой у него якобы родился сын. Последний является гражданином США.
Перед исчезновением министра Фу в социальных сетях "практически" называла Циня отцом своего ребенка. В апреле, после возвращения в Пекин на частном самолете - исчезла и сама же репортерша.
Причины могли быть гораздо более серьезными
Как утверждают другие источники, настоящей причиной исчезновения Циня была причастность экс-министра к гораздо более серьезному скандалу, в котором были замешаны министр обороны и генералы, командовавшие "ракетными войсками" Китая.
Почти одновременно с главой МИДа исчезли также главнокомандующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбинь и бывший заместитель Чжан Чжэнчжун. Также были задержаны и несколько других высокопоставленных действующих и бывших офицеров, а по меньшей мере один бывший заместитель командующего умер от неустановленной болезни, согласно сообщениям государственных СМИ.
По словам людей, имеющих доступ к высшим китайским чиновникам, послание Руденко Си содержало обвинения в том, что Цинь, а также родственники офицеров ракетных войск, помогали передавать китайские ядерные секреты западным разведывательным службам.
В частности, источники добавляют, что Цинь умер в конце июля в военном госпитале в Пекине, то ли от самоубийства, то ли от пыток.
Правду трудно проверить
"Учитывая непрозрачность китайской системы, невозможно окончательно подтвердить эти сообщения, а китайское правительство не комментирует внутреннюю работу Коммунистической партии. Высокопоставленные представители западных разведок отказались комментировать или обсуждать этот вопрос, когда их спросили о чистках в Китае", - пишет издание.
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