Стало известно, как на работу "Альфа Банка" повлияет законопроект по выводу с рынка системно важных банков

Так, по словам эксперта, согласно тексту законопроекта, стоимость финучреждения акционерам будут возмещать после компенсации ущерба государству со стороны России.

Во-вторых, законопроектом предлагается по предложению НБУ предоставить право Минфину участвовать в выводе с рынка не просто банка, но "системно важного банка", и не по каким-либо основаниям, а лишь "по основаниям, наступившим во время совершенной военной агрессии России против Украины".

В-третьих, национализация системно важного банка хоть и будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства - продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения. Соответственно деньги государства не будут тратиться на эту национализацию, добавляет эксперт.

В-четвертых, Фонд гарантирования вкладов "в течение процедуры вывода неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства назначает, по представлению Министерства финансов Украины, согласованному с Национальным банком Украины, руководителей банка, приступающих к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации".

В-пятых, согласно нормам этого закона - по всем вкладчикам и кредиторам Фонд гарантирования, который берет на себя функции управления банком, будет проверять как конечных бенефициаров таких клиентов, так и источники происхождения средств

В целом, по мнению эксперта, проект закона прописан именно под Альфа Банк Украина, акционерами которого в Украине до сих пор оставляют граждане РФ.

"Подводя итог все вышесказанному, очевидно, что при таких условиях крайне важно усиление контроля Нацбанка за работой "Альфа Банка" с целью предотвращения вывода средств из учреждения", - резюмировал эксперт.