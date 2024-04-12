Стали известны основные вызовы для металлургии в 2024 году

"Первая из главных проблем – нехватка персонала. До войны в украинском ГМК и смежных отраслях было задействовано более 0,5 млн человек. Этот сектор был крупнейшим работодателем и обеспечивал население хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Сейчас мобилизовано уже более 15% персонала всех крупных металлургических предприятий. . Однако украинцы не спешат заполнять новые вакансии на крупных заводах: здесь прозрачные процедуры учета кадров и под мобилизацию могут попасть уже новые работники", - пишут аналитики.

Также на возможность восполнения дефицита кадров негативно влияет внутренняя миграция. Меткомбинаты расположены недалеко от линии фронта, города их присутствия находятся под фактически ежедневными ударами агрессора. Это заставляет людей трудоспособного возраста покидать опасные регионы вместе с семьями, указывают аналитики.

"По оценкам Мауро Лонгобардо, генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог", в 2024 году предприятию из-за увольнения и мобилизации может потребоваться закрыть 3 тыс. вакансий. Найти три тысячи металлургов в Кривом Роге - задача сложная. А проблема нехватки персонала сказывается уже сегодня, ограничивая потенциал роста отрасли в будущем", - отмечается в материале.

Важным вопросом также остается нестабильность заработавшего в прошлом году морского коридора. Ведь без понимания перспектив будущих продаж и гарантий стабильности морской логистики сложно принимать решения об инвестициях в $10-20 млн для запуска доменной печи, указывают аналитики.

"Большие риски также приводят к серьезному подорожанию транспортировки продукции для украинских металлургов. Например, в октябре 2023-го ставки фрахта через морской коридор были вчетверо выше довоенных уровней, в январе 2024-го - вдвое выше. При этом каждый конкретный кейс отличается от предыдущего. В то же время, продукция ГМК является второй по удельному весу в общем экспорте украинским морским коридором", - пишет издание.