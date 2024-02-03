Стали известны детали дела против холдинга Global Spirits

Холдинг Global Spirits обвиняется в проведении закупок в России (в частности, промышленных объемов спирта) через фирмы в Центральной Азии и Южном Кавказе. Однако, как утверждают в компании, организовать подобные закупки невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы следствия.

В частности, в материалах следствия говорится о предприятиях в Средней Азии, Сакартвело и Азербайджане. Владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк заверил, что ни он, ни его сотрудники не являются владельцами или должностными лицами этих компаний и заводов.

Предприятия не находятся на территории РФ, поэтому никак не могли платить налоги в бюджет страны-агрессора. Грузинская компания, о которой идет речь по делу, - ООО "Ушба Дистиллери".

Компания зарегистрирована непосредственно в Грузии, а ее владельцем является гражданин Грузии Дмитрий Абесадзе. Со дня основания и по настоящее время в фирме не было владельцев и выгодоприобретателей граждан Украины.

Также ООО "Ушба Дистиллери" никогда не сотрудничало с компанией "Родник и К", фигурирующей в деле, о чем свидетельствует банковская выписка, предоставленная адвокатам.

Global Spirits по лицензии выпускала свою продукцию на грузинском предприятии – для обеспечения представленности на экспортных рынках в связи с затрудненной логистикой из Украины и ситуацией на границе, сообщила адвокат Алина Давыдова, представляющая интересы Global Spirits.

Кроме того, по одному из ключевых требований лицензии Global Spirits для производства не могли использоваться комплектующие из РФ, что отмечено на официальном сайте флагманского бренда Global Spirits.

"На основе имеющихся договоров при производстве украинских брендов грузинской компанией использовалось сырье, закупленное у украинских спиртзаводов. Мы уже получили соответствующие документы об этом и передали в суд. То есть спирт для производства продукции закупался исключительно в Украине, поэтому любые претензии по этой части абсолютно необоснованные", - подчеркнула адвокат.

Также, по мнению компании, бессмысленно выглядят и подозрения в отношении сотрудников компании, которые сейчас защищают Украину. Так, директор компании Олег Пигулевский сейчас на передовой, возглавляет батальон ВСУ, а юрист Роман Хацаревич с первого дня войны пошел добровольцем на фронт, получил ранение, контузию под Бахмутом, а в декабре 2022 года пропал без вести.

Напомним, 3 июля российский Следственный комитет объявил о начале уголовного производства по холдингу Global Spirits и его бенефициара - украинского бизнесмена Евгения Черняка. Также Следом РФ объявил бизнесмена в розыск.

Сам Черняк заявлял, что 24 февраля 2022 г. "Global Spirits" отозвала лицензию на производство брендов в РФ. По его словам, это единственно возможная процедура, по которой действие лицензии можно прекратить ранее установленного срока.