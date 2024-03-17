Стали свидетелем преступления? Будет ли наказание за уклонение от дачи показаний

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

Минюст объясняет, что свидетель обязан прибыть по вызову к следователю, прокурору, судьи или в суд. Кроме того, свидетель не имеет права разглашать данные, касающиеся уголовного производства.

Свидетель несет уголовную ответственность за заведомо ложные показания. Наказанием могут быть исправительные работы, арест, ограничение свободы, а за действия совершенные по корыстным поводам - даже лишением свободы.

За злостное уклонение от явки к следователю, прокурору, следователю судьи или суду свидетель несет административную ответственность в виде штрафа.

Если свидетель без уважительных причин не появляется по вызову, его могут принудительно доставить к месту вызова в указанное в определении время.