Стали відомі подробиці повітряного бою, в якому був збитий російський Су-35

27 травня близько 14.00 в небі Херсонської області винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку Східного військового округу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

В районі обіду український МіГ-29 прикривав групу штурмовиків Су-25, які завдавали удар по ворожих військах в Херсонській області. В результаті спільного авіанальоту знищена ротно-тактична група армії РФ з технікою і живою силою.

Незабаром на перехоплення українських штурмовиків з кримського аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. У повітряному бою український пілот здобув перемогу. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.