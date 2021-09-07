Стали відомі подробиці великої схеми зі шлагбаумом в Одеському порту

"Порт державний, а ось ворота в нього, виявляється, приватні, і належать компанії "Євротермінал". І хочеш ти чи ні - плати 500 гривень, при чому, в доларах - 17 за кожну фуру", - наголошується в сюжеті.

Повідомляється, що в Одеський порт їздить кілька тисяч вантажівок, фур щодня: як українських, так і міжнародних.

За підрахунками Асоціації морських портів України, пропускає "платний" шлагбаум близько 2500 водіїв на день. Відповідно, ділки, які стоять за його утриманням, щодня заробляють близько 40 тисяч доларів, тобто, близько 15 мільйонів доларів на рік.

"У рішенні було виписано так: 30 центів за відвідування туалету на території євротерміналу, 30 центів за підкачку на території євротерміналу, і решта - за проїзд до туалету і підкачування... ви спробуйте сходити до туалету, де прохід до туалету коштує 16 доларів, а відвідування туалету - 30 центів", - зазначає громадський активіст, екс-депутат Одеської міськради Олександр Захаров.

При цьому, умови на так званому "відстійнику" за шлагбаумом вкрай низькі. Проте, альтернативної дороги, в об'їзд цього шлагбаума, в місті не існує.

"Біля інших альтернативних заїздів в порт вже 6 років сидять якісь незрозумілі люди, цілодобово сидять, машини не пускають, палять багаття. У нас в один місяць було 80 звернень до Нацполіції: "Дайте нам проїхати", "звільніть проїзд в Одеський порт". Нічого не могла Нацполіція зробити", - додає Захаров.

Попри протести водіїв і рішення Верховного суду, який визнав монополію, нічого не відбувається, і оплата за проїзд до державного порту залишається такою ж.

Проти цього виступив також президент Володимир Зеленський. В рамках його ініціативи "Велике будівництво" в Одеський порт повинна бути побудована нова "безкоштовна" дорога, замість існуючої. Однак, як зазначають активісти, процес будівництва постійно затягується особами, які заробляють на шлагбаумі.

У частковому, мер Одеси Геннадій Труханов заявляє про брак дозвільних документів.

"Ми з вами дали дозвіл на розробку альтернативної дороги в порт, яка зараз будується досить інтенсивно. Правда, будується вона, не завершивши оформлення відповідних документів і не отримавши відповідні дозволи", - сказав міський голова Одеси.

Вирішити ситуацію, що склалася, як відзначають експерти, допоможе тільки вольове рішення центральної влади.