Стали відомі подробиці зникнення бізнесмена з Дніпра

Директор компанії "Софт Оіл" Кирило Суворов перестав відповідати на дзвінки 27 травня, але в підсумку зміг втекти з полону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Подробности".

Як розповів брат Кирила Василь, спочатку до них додому приїхала податкова міліція.

"Шукали Кирила. Кирило був зовсім в іншому місці. І разом з братом сіли поїхали. Не буду стверджувати, як там було, але вони його посадили в машину. Буквально через два дні приїхали і зажадали документи - паспорт та ідентифікаційний код", - розповів він.

За словами партнера Кирила Суворова Дмитра Олійника, на всі його звернення, а також на заяви адвокатів сім'ї з проханням надати можливість поспілкуватися з Кирилом відповідали категорично "ні". "Тобто, що з людиною, де вона перебуває - невідомо", - говорить Олійник.

Як повідомляється в сюжеті, Дмитро і Кирило разом керують компанією "Софт Оіл". Дніпровська фірма підписала контракт на імпортування базової оливи, що використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Близько 11,5 тисяч тонн масла привезли в Миколаївський порт 21 і 23 травня. Її успішно розмитнили, а в бюджет підприємці сплатили понад 8 млн гривень податку. При цьому за кілька днів Кирило Суворов зник.

"29 травня я дізнаюся, що на вантаж був накладений арешт суддею Жовтневого районного суду Дніпра - за клопотанням органів міліції. В цій кримінальній справі як свідок опитаний Суворов Кирило. По суті, це як рейдерське захоплення. Тобто, людину ізолюють від суспільства, кудись її поміщають - незрозуміло куди, підвал, камера або інше приміщення. І шляхом насильства психологічного, фізичного - примушують підписувати певні документи", - розповів Олійник.

Як наголошується, дніпровським податківцям для отримання потрібного рішення про арешт вантажу знадобилася лише доба. Головний аргумент у суді - згадана компанія має ознаки фіктивності. Втім, рішення про арешт суд прийняв без всяких доказів, вважають в компанії.

"Дії податкової міліції в рамках цього кримінального провадження містять ряд порушень кримінального процесу в тому числі, по-перше, це відсутність доказів. Будь-які заяви та клопотання, які подавалися до суду, містять лише твердження, проте яких-небудь документів чи доказів немає", - підкреслив В'ячеслав Тиховліс, адвокат компанії "Софт Оіл".