Стали відомі нові деталі мирного плану для Донбасу, запропонованого Україною в ТКГ

Українська делегація у мінській Тристоронній контактній групі представила фактично перший деталізований план з 2015 року.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна, близьке до переговорного процесу.

Як розповів співрозмовник видання, команда президента Володимира Зеленського за останні місяці надавала в рамках Нормандського та Мінського форматів багато конструктивних пропозицій для просування переговорного процесу. Вони враховані при підготовці цього комплексного документу.

"За наявності дієвого бажання іншої сторони він дозволить нарешті повернути мирне життя на український Донбас, забезпечивши державний суверенітет України", - наголошує джерело.

Зокрема, в додатках міститься детально відпрацьований процес передачі Україні контролю над кордоном. Контролювати цю ситуацію повинна ОБСЄ, починаючи з першого етапу. Також буде створена підгрупа в ТКГ для обробки процедури повернення Україні контролю над кордоном. Повернення кордонів під український контроль має бути здійснене до старту виборчої кампанії в органи місцевого самоврядування нині на окупованих територіях Донбасу.

Одним з основних пунктів плану також є демілітаризація ОРДЛО. Вона передбачає висновок найманців і важкого озброєння, роззброєння та демобілізацію б'ються проросійських сил. Це буде узгоджуватися з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

Також план передбачає модель перехідного правосуддя, в якій прописані правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, система захисту прав людини і деталі амністії.

Співрозмовник зазначив, що твердження законодавства України для впровадження цього плану має бути синхронно з кроками Росії. Зокрема, йдеться про скасування низки указів президента Росії Володимира Путіна, включаючи спрощений порядок видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Крім цього, в плані прописаний повернення майна українським фізичним та юридичним особам за результатами аудиту поточного стану активів. Це перший крок перед іншими пунктами в економічній площині.

Нагадаємо, на початку листопада українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона повинна прийняти кілька законів. При цьому до таких виборів не потрібно готуватися з чистого аркуша.