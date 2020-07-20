Стали відомі деталі вибуху в кафе у Києві

Стали відомі деталі вибуху в одному з кафе в Деснянському районі Києва. Поліцейські відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними силовиків, вибухівкою виявилася салютна установка. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"На час перевірки та роботи фахівців вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події. Попередньо встановлено, що в сумці вибухнула салютна установка", - йдеться в повідомленні.

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Деснянського управління поліції відкрив справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські ще встановлюють усі обставини цієї події.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня в столиці стався вибух біля станції метро "Шулявська", в результаті чого чотири людини отримали травми, а одному з них знадобилася операція.

Також повідомлялося, що відразу два вибухи сталися в кафе Полтави.