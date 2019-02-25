Стали відомі деталі перебування в Болгарії агента ГРУ із справи Скрипалів

Болгарські правоохоронці повідомили про розслідування британських дипломатів

Агент ГРУ, который въехал в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году, снял номер в отеле "Орбита", где находился офис болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "24 часа".

По словам источника издания, у следствия есть видеозаписи, на которых россиянина видно на парковке отеля. Также установлено, что на территорию Болгарии Федотов прибыл на снятом в прокат автомобиле. Болгарские силовики уведомили о расследовании британских дипломатов.

Напомним, в расследовании Вellingcat говорилось, что третий российский офицер ГРУ, который находился в Британии в момент отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года, прибыл в Болгарию за несколько дней до отравления предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году.

24 апреля Федотов прибыл рейсом из Москвы в болгарский морской курортный город Бургас. Он заказал обратный рейс, который должен был вылететь из болгарской столицы Софии обратно в Москву 30 апреля. Однако на обратный рейс он не явился. Вместо этого он объявился вечером 28 апреля в стамбульском аэропорту "Ататюрк" и в последний момент купил билет на рейс в Москву.

В тот же день предприниматель Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали также его сын и один из руководителей компании. Все трое были госпитализированы с симптомами острого отравления. Состояние Гебрева резко ухудшилось, и он впал в кому. Врачи предположили, что в течение дня или дней перед 28 апреля он вступил в контакт с ядом или употребил его внутрь.



