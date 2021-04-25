Стали відомі дата і суперник наступного бою Ломаченка

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) свій наступний бій проведе проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі, США.
Про це повідомляє ESPN, який стане офіційним транслятором бою.
Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel.
Це буде перший поєдинок 33-річного Ломаченка з жовтня 2020 року, коли українець одноголосним рішенням суддів поступився Теофімо Лопесу. У тому бою Лома програв три з чотирьох основних поясів у легкій вазі.
Накатані 32 роки. Він також зустрічався з Лопесом у липні 2019 року. Тоді також перемогу одноголосно віддали Лопесу. В останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо (27-2, 17 КО) технічним нокаутом.
Нагадаємо, після бою з Лопесом стало відомо, що Ломаченко боксував з травмою правого плеча. Після бою українець переніс операцію.
Також повідомлялося, що Ломаченко не збирається змінювати вагову категорію і буде домагатися реваншу з американцем Лопесом.