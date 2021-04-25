RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стали відомі дата і суперник наступного бою Ломаченка

Автор: Ігор Литвиненко

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) свій наступний бій проведе проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Поєдинок відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі, США.

Про це повідомляє ESPN, який стане офіційним транслятором бою.

Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel.

Це буде перший поєдинок 33-річного Ломаченка з жовтня 2020 року, коли українець одноголосним рішенням суддів поступився Теофімо Лопесу. У тому бою Лома програв три з чотирьох основних поясів у легкій вазі.

Накатані 32 роки. Він також зустрічався з Лопесом у липні 2019 року. Тоді також перемогу одноголосно віддали Лопесу. В останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо (27-2, 17 КО) технічним нокаутом.

Нагадаємо, після бою з Лопесом стало відомо, що Ломаченко боксував з травмою правого плеча. Після бою українець переніс операцію.

Також повідомлялося, що Ломаченко не збирається змінювати вагову категорію і буде домагатися реваншу з американцем Лопесом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Василь ЛомаченкоБокс