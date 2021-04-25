Стали відомі дата і суперник наступного бою Ломаченка

Поєдинок відбудеться на арені Virgin Hotel.

Це буде перший поєдинок 33-річного Ломаченка з жовтня 2020 року, коли українець одноголосним рішенням суддів поступився Теофімо Лопесу. У тому бою Лома програв три з чотирьох основних поясів у легкій вазі.

Накатані 32 роки. Він також зустрічався з Лопесом у липні 2019 року. Тоді також перемогу одноголосно віддали Лопесу. В останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо (27-2, 17 КО) технічним нокаутом.