"Стальной фронт" передал военным 30 автомобилей скорой помощи

В общей сложности "Метинвест" закупил и передал ВСУ около 100 "скорых".

Все машины доставлены из Италии, где стоимость одного автомобиля составляет 10-15 тыс. евро без доставки и ремонтов.

Доставка достаточно сложная, признаются в компании: сначала приходится задействовать перевозчиков из Польши, дальше силами волонтеров они доставляются в Украину и проходят ремонт, после этого уже доставляются в Киев. И только после ремонта они передаются получателям.

"Эти автомобили мы долго собирали, больше месяца. Ребята их заждались. Сейчас, перед наступлением, очень важно обеспечить автомобилями скорой помощи военных. Все автомобили из Италии, там есть наши украинские медики, мы обратились к ним. Они помогают нам искать эти автомобили, проверяют их, смотрят, общаются с госпиталями. В общей сложности они нам помогли около 200 автомобилей закупить, перегнать, оформить", - сообщил генеральный директор группы Александр Водовиз.

По его словам, все машины проходят обязательное ТО – меняются все жидкости, в случае необходимости – исправляются дефекты ходовой части и моторов. Таким образом, бойцы получают авто, которое точно не станет посреди дороги под обстрелом.

Напомним, за 15 месяцев полномасштабной войны "Стальной фронт Рината Ахметова" направил на помощь защитникам Украины более 4,5 млрд грн. Из них доля группы "Метинвест" - более 3,3 млрд грн.