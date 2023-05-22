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"Стальной фронт" передал украинским военным уже 200 модульных укрытий

Фото: "Стальной фронт" передал украинским военным уже 200 модульных укрытий (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинские военнослужащие на самых горячих направлениях получили уже 200 модульных капсул из волнистой стали в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Метинвест".

Эти укрытия бойцы углубляют в землю, сверху укрывают брусом - и получают надежное укрытие, способное выдержать даже обстрел 152-мм снарядами.

Мы передали уже 200 укрытий в армию. Прежде всего - на донецкое направление, это Бахмут, Авдеевка и Покровск. Также наши укрытия работают на запорожском направлении, и на херсонском направлении, возле Кривого Рога и дальше в Херсон - там наши укрытия были необходимы, когда велись активные боевые действия и увольнения Херсона", - рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже 1,3 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес.

Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. Для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.

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