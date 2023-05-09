"Стальной фронт" передал нацгвардейцам технику для наступления на 10 млн гривен
Новое подразделение Гвардии наступления Национальной гвардии Украины получило от "Метинвеста" технику для наступления на 10 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
В состав помощи вошли: 20 приборов ночного видения, 7 дальномеров, 30 коллиматорных голографических прицелов и увеличителей-магнифаеров к ним, 10 биноклей Schteiner, 7 квадрокоптеров DJI MAVIC 3Т и FMC, а также автономные зарядные станции EcoF.
Для повышения мобильности подразделения передали транспорт: бус и пикап.
Стоимость техники - более 10 миллионов гривен.
"Поставка высокопрофессиональной военной техники требует согласования документов разрешительного характера для перемещения техники через границу, контроль за логистикой и передачей устройств конечному пользователю. С выполнением каждого нового запроса военных, мы все более тщательно оцениваем потребности и качество техники, все для повышения эффективности волонтерства и благотворительности. Мы стараемся удовлетворять специфические потребности военных, где в силу сложности централизованного снабжения необходима помощь больше всего", - комментирует старший менеджер Управления слияния и поглощения проектного офиса компании Александр Куль.
Напомним, "Стальной фронт" - инициатива предприятий Рината Ахметова, объединяющая всю их милитарную помощь.
Компании передали защитникам уже более 200 тысяч бронежилетов и более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.
В общей сложности Ахметов направил на военные и гуманитарные цели более 5 млрд грн.
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