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"Стальной фронт" передал на донецкое направление бронированное авто

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Пятница 16 июня 2023 13:57
"Стальной фронт" передал на донецкое направление бронированное авто Фото: "Стальной фронт" Передал на донецкое направление бронированное авто (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Подразделение бригады морской пехоты на донецком направлении получило бус с броней третьего класса защиты. Передала авто компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

+1 мощный бронированный автомобиль для защитников из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского от "Метинвеста". Здесь на Донецком направлении Украину защищают настоящие герои. Удачно выполненных операций и тактических задач у этих бойцов - на несколько книг и фильмов. этим благородным ребятам уместно всегда", - отметили в компании.

Как говорят военные, автомобиль будет использоваться для спецсвязи и перевозки важной документации.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Метинвест направил в поддержку украинской армии более 2 млрд грн.

Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию.

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