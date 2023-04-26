"Стальной фронт" передал бригаде "Лють" тактическое снаряжение на 1 млн гривен

Список необходимой амуниции сформировали сами бойцы.

"Приближение победы - важнейшая задача для каждого из нас. И, учитывая пожелания военных, универмаг передал амуницию на нужды подразделения", - говорится в сообщении ЦУМа.

Амуницию направят бойцам, выполняющим задачи на линии столкновения на Донецком на Запорожском направлениях, ведь там необходимо обеспечить наивысшую эффективность работы.

"Качественные тактические рюкзаки на весь личный состав, перчатки, бронежилеты - мобильность, скорость, удобство. Это все то, что нам нужно, чтобы качественнее выполнять задания на линии столкновения. А личный состав батальона выполняет задания на Донецком, Авдеевском и Запорожском направлении, где самые горячие бои", - заметил командир батальона "Скиф" главного управления Нацполиции в Запорожской области Николай Кульчицкий.

На днях бойцы на самых горячих направлениях также получили от "Стального фронта" очередную партию техники: 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения. Также им привезли противогазы, ведь в последнее время русская армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, которая объединяет всю милитарную помощь бизнесов Рината Ахметова. С начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов передал на военные и гуманитарные нужды более 5 млрд грн.